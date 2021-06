Napoli, Berge vuole la Champions: ma c'è l'Arsenal prima di tutte

Non è stata una stagione indimenticabile l'ultima di Sander Berge, il centrocampista norvegese che un anno fa aveva lasciato il Belgio per approdare allo Sheffield United in Premier League. Solo 15 presenze e un gol - contro il Liverpool - a causa di un infortunio che l'ha tenuto fuori per larga parte dell'anno. Eppure le pretendenti non mancano: il nome del classe 1998 resta anche sul taccuino del Napoli per la mediana.

Secondo quanto riportato da The Star, in Inghilterra, Berge avrebbe chiesto allo Sheffield United la cessione già questa estate: l'obiettivo del norvegese, sarebbe andare a giocarsi le carte in un club che disputi la prossima Champions League, anche se al momento offerte concrete in quel senso non ce ne sono. La squadra più vicina al calciatore norvegese sarebbe l'Arsenal che, esattamente come il Napoli, non sarà in Champions il prossimo anno.