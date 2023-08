Napoli, c'è la fila per Zanoli: il terzino spinge per la cessione

La prima di campionato ha già dato un indizio chiaro: Giovanni Di Lorenzo sarà anche per quest'anno un'arma in più quasi insostituibile per il Napoli di Rudi Garcia.

Ecco perché chi gioca alle sue spalle prova a cercare altre strade: è il caso di Alessandro Zanoli, classe 2000 che anche una stagione fa aveva scelto di lasciare l'azzurro di Napoli a gennaio per poter trovare spazio e soprattutto continuità altrove.

Una richiesta che torna puntuale anche ora. Il terzino del Napoli sa già che non troverà troppo spazio quest'anno e vuole dare continuità ai sei mesi vissuti alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le richieste di Zanoli sono chiare: andare via almeno in prestito. Ma il Napoli per ora non dà l'ok, a dieci giorni dalla fine del mercato. Per il calciatore c'è la fila: Genoa,Torino e Salernitana in Serie A, ma anche Bournemouth e soprattutto Sporting, con i portoghesi che da settimane provano a convincere il club di De Laurentiis.