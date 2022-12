Il capitombolo della Corea del Sud contro il Brasile ha segnato ieri la fine dell’esperienza napoletana in Qatar. Kim Min-Jae lascia il Mondiale, il difensore era l’ultimo azzurro rimasto ancora nella competizione, sceso in campo per 90’ contro Neymar e soci nonostante il problema fisico che ha condizionato il suo Mondiale. Lo staff sanitario del Napoli è sempre stato in contatto con lui, il riposo obbligatorio della prossima settimana dovrebbe rimetterlo a nuovo prima del ritorno in campionato.

Contro il Brasile era finita l’avventura anche di Zambo Anguissa, il centrocampista del Camerun eliminato a testa alta con una vittoria - inutile - proprio contro i verdeoro. Un Mondiale in positivo quello del camerunese che si è sempre confermato tra i migliori dei suoi.

Agli ottavi, prima di Kim, aveva salutato anche Piotr Zielinski, stavolta protagonista in negativo nel match della sua Polonia contro la Francia: una sua occasione avrebbe potuto cambiare le sorti sue e quelle dell’intero Mondiale, ma il centrocampista del Napoli torna a casa con un gol segnato ai gironi e l’ennesimo rimorso.

Rimorso che accompagnerà anche Hirving Lozano, eliminato proprio dai polacchi sul più bello nel girone. Il Messico martoriato del Tata Martino non ha potuto fare di più nel girone con Polonia, Messi è la rivelazione Arabia Saudita.

Incolore, invece, il Mondiale di Mathias Olivera: il terzino dell'Uruguay, sempre titolare, ha salutato ai gironi in un finale incandescente e con il rammarico di prestazioni non sempre eccellenti.