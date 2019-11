Ultimo aggiornamento: 16:39

Serve un «atto di maturità», ora «è il momento dell'unità», bisogna mettere da parte i «personalismi» e guardare avanti per il bene della città. Roberto Fico , presidente della Camera, parla all'Adnkronos da. Anche lui è preoccupato della piega che sta prendendo il ' calcio Napolì. L'ammutinamento dei giocatori dopo il pareggio in Champions con il Salisburgo ha aperto una profonda ferita tra società e calciatori, gettando scompiglio nell'ambiente, con i tifosi in rivolta e la panchina di Carlo Ancelotti in bilico. Fico lancia un appello a tutti: «Questo è il momento di restare uniti, per il bene della squadra e per il bene dei tifosi napoletani che tanto amano la loro squadra».Si schiera con il presidente Aurelio De Laurentiis o con la squadra? «Rispondo da tifoso della squadra della mia città -premette Fico- dicendo che questo è proprio il momento di dimostrare, da parte di tutti -mi riferisco a giocatori, allenatore e dirigenza- l'unione».L'unità, infatti, assicura, serve «per fare andare bene il Napoli che tanti napoletani amano. L'atto di maturità più grande che si può fare ora -insiste l'esponente pentastellato- è via i personalismi e gli egocentrismi: pensiamo alla squadra, alla città, allo sport. Noi amiamo così tanto il calcio e il nostro Napoli, dobbiamo farlo andare avanti. Questo, lo ripeto, è l'unico obiettivo che giocatori, dirigenza e allenatore devono avere, nessun altro». Mister Ancelotti deve restare a Napoli? «Secondo me devono rimanere tutti e lavorare», taglia corto Fico rinnovando il suo appello all'unità.