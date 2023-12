Napoli, cena di Natale a Posillipo per gli azzurri

Tutti a cena. Il Napoli si ritrova a tavola a Posillipo per la consueta cena di Natale.

Aurelio De Laurentiis non manca, non mancano i calciatori azzurri insieme allo staff di Walter Mazzarri, l'unico a presentarsi insieme con la famiglia presente in città.

A Palazzo Petrucci la squadra si ritrova a tavola dopo il successo in Champions League contro il Braga. L'ultimo appuntamento di gruppo prima di Natale visto che gli impegni in campionato non permetteranno altre soste.