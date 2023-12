Napoli-Cagliari, probabili formazioni: dubbi in difesa per Mazzarri

Sarà decisiva la risonanza magnetica di venerdì prossimo per capire se Mario Rui potrà rientrare o meno nella lista dei convocati. Nello stesso giorno in cui il Napoli sosterrà la consueta seduta di rifinitura, il cursore di fascia portoghese si sottoporrà all'esame diagnostico per avere l'ok e tornare finalmente disponibile agli ordini di Walter Mazzarri. Il difensore è fermo ai box dalla gara con l'Empoli al Maradona per via di una lesione all'adduttore che lo ha costretto a mordere il freno fino ad oggi. La sua assenza si è avvertita ed è stata amplificata anche dal successivo forfait di Olivera (il suo alter ego ha alzato bandiera bianca al Gewiss Stadium per una lesione al collaterale mediale del ginocchio) nel turno successivo con l'Atalanta a Bergamo. Facile immaginare che il rientro di uno dei due sarebbe un toccasana per Mazzarri. E se per Olivera i tempi sono ancora lunghi (metà gennaio) c'è fiducia per Mario Rui.

Intendiamoci, la condizione fisica ovviamente non è al top e il difensore non ha la partita nelle gambe. In due parole contro il Cagliari in caso di fumata bianca partirebbe in ogni caso dalla panchina. Ma sarebbe comunque una freccia in più nella faretra di Mazzarri. Staremo a vedere. Il tecnico oggi ha fatto svolgere alla squadra un lavorio diversificato. Una seduta defaticante per i giocatori impiegati nel match di eri sera con il Braga ed un allenamento più intenso per tutti gli altri. Da valutare le condizioni di Leo Ostigard che oggi si è svegliato con qualche linea di febbre. Nessun problema per Juan Jesus che nel finale del match con i portoghesi aveva accusato un affaticamento muscolare ed aveva chiesto il cambio.