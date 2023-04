Napoli, Lazio e Roma: il podio della Serie A, dopo la 29ma giornata di campionato, è tutto delle squadre del Centro-Sud. Un evento quasi storico, di certo raro, non vedere le tre big del calcio italiano Milan, Inter e Juventus ad occupare i primi posti: una cosa che non si vedeva in Italia dal campionato 1941/42. In quella stagione, allo stesso punto dell'anno, al primo posto c'era la Roma, al secondo posto invece il Torino e al terzo il Venezia.

APPROFONDIMENTI Napoli, Pasqua in città tra mare e asado Osimhen, Pasqua napoletana con Simy Koulibaly bocciato al Chelsea: «Ma voglio restare qui a lungo»

Ottant'anni più tardi, tocca al Napoli di Luciano Spalletti riscrivere parte dei giochi: gli azzurri conservano oggi 16 punti di vantaggio sulla seconda, avviati ormai verso quella che già da settimane sembra una vittoria scontata. Per gli azzurri potrebbe arrivare il terzo successo in campionato di una storia quasi centenaria (nel 2026 il club di Aurelio De Laurentiis festeggerà il primo secolo), uno scudetto che porterebbe nuovamente gli azzurri a contatto con la Roma nella classifica dell'albo d'oro generale.

La Roma ha infatti già vinto il suo terzo scudetto nel 2000/01, una squadra allenata da Capello e con in campo il genio di Totti. Vent'anni più tardi, è Mourinho che potrebbe riportare i giallorossi sul podio: l'ultimo a riuscirci era stato proprio Spalletti nel 2016/17. Non vuole saperne di abbandonare il podio, però, anche la Lazio: al secondo anno, la gestione Sarri sembra essere sbocciata, un percorso simile a quello fatto dall'allenatore toscano a Napoli qualche anno fa. I biancocelesti hanno regolato anche la Juventus in campionato e ora sperano che la sentenza attesa dai bianconeri il 19 aprile non cambi le carte sul tavolo.