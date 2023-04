Allenamento in solitaria al mattino, Victor Osimhen prova a bruciare le tappe in vista di Milan-Napoli del prossimo mercoledì in Champions League. Nel frattempo, però, l'attaccante azzurro celebra Pasqua fuori dal campo: il nigeriano ritrova anche due connazionali come David Nworah e Nwankwo Simy, ex attaccante della Serie A che ha anche sfidato un anno fa in campo.