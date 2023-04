Juventus-Napoli, biglietti ospiti in vendita da martedì: 69 euro per la trasferta

Sarà una delle gare più attese di questo finale di campionato Juventus-Napoli, faccia a faccia tra la capolista e i biancoceri che potrebbero ritrovarsi anche secondi in classifica il prossimo 23 aprile. Come informato dal club azzurro, saranno in vendita a partire da martedì 11 aprile 2023, i biglietti per la trasferta napoletana allo Juventus Stadium.

La vendita per il settore ospiti si aprira dopo Pasquetta, dalle ore 10: termine delle vendite il prossimo venerdì 22 aprile 2023 alle ore 19. In attesa delle determinazioni dell'Onms, i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione del Napoli, esclusivamente sul sito web della Juventus. Per la trasferta, il costo del tagliando è di 69 euro.