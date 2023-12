Juventus-Napoli, Walter Mazzarri in conferenza stampa: «Siamo sulla strada giusta, a sinistra gioca Natan»

Walter Mazzarri vuole ripartire dal primo tempo dell'Inter per fare uno scherzo alla vecchia signora, conferma Natan terzino sinistro, si affida ancora al tridente, chiede ancora un po' di pazienza e intanto pensa pure al mercato. Il tecnico stamattina in conferenza stampa a Castel Volturno ha parlato della sfida di domani sera allo Stadium contro la Juventus, seconda in classifica. «È una partita di grande rilievo. Una gara importantissima che bisogna fare bene e che mi servirà anche per capire certi progressi che abbiamo fatto».

Mazzarri ripensa alla sfida persa domenica scorsa con l'Inter al Maradona, ma non boccia tutta la prestazione degli azzurri. «Penso che siamo sulla giusta strada. Contro l'Inter, che attualmente è la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato un ottimo primo tempo in cui se c'era una squadra che meritava di chiudere in vantaggio quella era il Napoli. Non abbiamo subito mai o quasi mai una ripartenza. Meritavamo certamente di più. E già questo un dato importante». Una pausa e aggiunge. «Domani sera c'è la Juve e in questo periodo abbiamo affrontato le migliori squadre del campionato italiano oltre al Real Madrid in Champions. Sono convinto che la squadra a Torino possa fare bene. I ragazzi mi stanno seguendo.

Bisogna avere anche quel pizzico di fortuna e poi migliorare la fase difensiva ed essere più concreti sotto porta».

Sono questi gli ingredienti che Walter si aspetta di sfornare domani sera allo Stadium. «Essere più compatti, fare meno errori sotto porta, non prendere ripartenze. Mi chiedete se la classifica è veritiera? Se vediamo le rose dell'anno scorso non ci sta, ma quest'anno siamo in ritardo: è così. Ma io torno al primo tempo con l'Inter in cui il Napoli ha dimostrato di non essere inferiore alla capolista. Anzi».

Sulle scelte, stavolta, Mazzarri ha pochi rebus da sciogliere. «Mario Rui è ancora ai box e domani non sarà convocato. I medici mi dicono che c'è la speranza per la sfida con il Braga, ma personalmente aspetto la fine della gara allo Stadium per pensarci. In questo momento Natan è l'unico che può fare il terzino sinistro in assenza dei titolari. A differenza di Juan Jesus è più giovane, ha intraprendenza e buona tecnica: in questo momento è il giocatore più adatto. Osimhen? È normale un po' di tempo per la sua stazza dopo un periodo fermo, non sarà al 100% ma credo mi darà più garanzie rispetto alle ultime partite».

Infine un flash sul mercato di riparazione che apre a gennaio. «Entro la fine del mese, una volta che avrò avuto meglio il polso della situazione, se la società mi ascolterà dirò cosa eventualmente poter fare e come intervenire sul mercato. Dopo un mese e mezzo avrò certamente il quadro più chiaro nel dare indicazioni».