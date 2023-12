In campo non si sono mai incrociati, dandosi il cambio immaginario in Serie A, fuori invece si vogliono un gran bene. Tra i primi estimatori di Victor Osimhen nel mondo, infatti, c'è un amico e collega: quel Mario Balotelli che quasi non ti aspetti. I due avrebbero potuto indossare la maglia azzurra insieme - il nome della punta italiana è stato accostato tante volte al club di De Laurentiis - ma non ci sono riusciti, oggi però sono grandi amici. Un rapporto nato prima a distanza, di stima e di lavoro, e poi diventato anche più vicino quando Napoli si è messa comunque di mezzo tra i due.

E così si approfitta per una serata insieme quando l'ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City si trova in città. È successo martedì sera: Victor, Mario e qualche amico in comune napoletano felicemente a cena per una serata diversa dalle altre e lontano dagli addetti ai lavori. Tutti a tavola al Borgo Marinari perché il mare di Napoli fa sempre bene e perché Mario è di stanza non troppo distante in queste poche ore napoletane che ha vissuto prima di tornare in campo. L'attaccante - oggi gioca all'Adana Demirspor - ha trovato ormai qui la sua seconda casa perché è qui che è nata e cresce Pia, la prima erede, nata dal rapporto con Raffaella Fico. I due sono scesi in campo anche insieme una volta al San Paolo: era il 2019 e SuperMario indossava la maglia del Brescia quando affrontò il Napoli. Gli azzurri si imposero per 2-1 alla fine, ma tutti i riflettori erano per la coppia da copertina all'ingresso in campo con la piccola in braccio al papà. E così il compleanno della Balotellina diventa anche l'occasione per incrociare un amico, fresco di premiazione al Gran Gala del calcio come miglior attaccante e miglior giocatore della stagione scorsa. Una vittoria anche per Balotelli, che negli anni non si è mai perso una partita dell'amico Osimhen, lo ha difeso dalle critiche quando ingiuste, lo ha sempre supportato scommettendo su di lui. Anche nell'ultima occasione contro l'Inter, riconoscendogli i meriti di un rigore necessario che era stato bravo a procurarsi ma che poi l'arbitro non ha concesso.

Le chiacchiere vanno via veloci, poi i saluti veloci con la promessa di rivedersi presto. Oppure risentirsi a distanza, magari su Twitch, come era stato qualche mese fa dai canali di TvPlay quando l'attaccante del Napoli era intervenuto insieme proprio con Mario. Una chiacchierata tra amici, però davanti a migliaia di persone collegate, per parlare di Napoli, di gol - argomento che conoscono entrambi - di sogni da raggiungere e di esperienze in azzurro. E chissà se quella di martedì a cena è stata anche l'occasione di parlare del futuro, con il nome di Osimhen che ormai è da mesi sulla bocca di tutti. Balotelli sa bene cosa significa, per tutta la carriera ha dovuto affrontare i rumor, ma conosce bene soprattutto quel calcio inglese che potrebbe essere la prossima casa del nigeriano. Nella sua vita ha indossato le maglie di Manchester City e anche Liverpool. Con i Citizens aveva anche lasciato il segno nel novembre del 2011 in Champions. Anche in quella occasione vinse il Napoli - con Walter Mazzarri in panchina - battendo la corazzata inglese ma SuperMario siglò il gol del momentaneo pareggio al San Paolo. Questione di Premier, dove Osimhen potrebbe approdare la prossima estate: chissà anche su consiglio di Balotelli.