Gaetano apre alla Salernitana: «C'è la disponibilità»

Tra i vari nodi da sciogliere nella prossima finestra di mercato invernale di gennaio, sicuramente quello legato a Gianluca Gaetano, il centrocampista del Napoli, crsciuto nel vivaio azzurro, che in questa prima parte di campionato non ha quasi mai visto il campo, collezionando solo 26 minuti e un gol, e con lo sguardo già rivolto altrove.

«Se le cose saranno così non rimarrà al Napoli», a parlare è Mario Giuffredi, agente del calciatore che non era entrato nelle rotazioni di Garcia e difficilmente riuscirà a prendersi spazio ora con Walter Mazzarri. Tra le squadre interessate a un prestito, Empoli e Salernitana: «Se il club granata dovesse interessarsi a lui, io darei sempre la mia disponibilità. Tra le due società non c'è rivalità» ha spiegato l'agente ai microfoni di Sei Tv.