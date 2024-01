Napoli, Anguissa è tornato: primo allenamento con Mazzarri

Riecco Zambo Anguissa: come confermato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali, il centrocampista azzurro è rientrato ieri dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d'Africa.

Questa mattina a Castel Volturno si è unito nuovamente al gruppo napoletano. Anguissa ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo. Il camerunese ha abbandonato il torneo africano dopo l'eliminazione agli Ottavi di finale per mano di Victor Osimhen.

Un'ottima notizia per Walter Mazzarri, che deve ancora aspettare rientri dall'infermeria. Come riportato dai canali ufficiali, infatti, questa mattina sia Oliveira che Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Vicino al rientro anche Natan: il difensore brasiliano ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo.