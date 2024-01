Ufficiale Napoli, Politano rinnova fino al 2027

La telenovela è finita: Matteo Politano ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. L'esterno azzurro era finito al centro di un piccolo caso di mercato con gli occhi del calcio arabo.

L'Al Shabab avrebbe voluto portarlo infatti nel campionato saudita con una ricca offerta ma per Politano Napoli è sempre stata la priorità, legandosi all'azzurro fino al prossimo 2027.

Ingaggio ritoccato in su per il calciatore romano, arrivato a Napoli nell'inverno del 2020 in prestito dall'Inter e poi a titolo definitivo sei mesi più tardi. Politano è stato anche protagonista nella Coppa Italia vinta nella stagione 2019/20 dalla squadra di Gattuso e poi soprattutto nella corsa per lo scudetto dello scorso anno. Per lui, in questa stagione, già 7 reti segnate a disposizione prima di Garcia e poi di Mazzarri.