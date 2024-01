Osimhen, silenzio stampa in Coppa d'Africa? Il motivo è tutto da ridere

«Non posso parlare, non ho voce». È un Victor Osimhen scatenato quello che lascia il campo a Abidjan subito dopo Nigeria-Camerun, ottavi di finale della Coppa d'Africa in corso. La sua nazionale si è appena aggiudicata il passaggio del turno per 2-0 ma la grande festa post partita sembra far male all'attaccante azzurro che perde completamente la voce e non può parlare alle telecamere delle tv presenti, che avrebbero voluto interrogarlo dopo la partita.

Victor Osimhen lost his voice pic.twitter.com/vLD6G31dWX — Emperor Ik (@Officialikenna) January 28, 2024

Un episodio tutto da ridere per l'azzurro che venerdi prossimo sfiderà l'Angola ai quarti.