Juventus-Napoli, Mazzarri ha di nuovo Zanoli

Walter Mazzarri ritrova Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro, out dagli allenamenti nei giorni scorsi, questa mattina a Castel Volturno ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo, ritrovando per metà i colleghi e soprattutto candidandosi a un posto tra i convocati in vista di Juventus-Napoli, che si giocherà in anticipo il prossimo venerdì.

Il terzino sarà valutato domani durante la rifinitura prevista. Un match, quello contro la Juventus, in cui mancherà di certo ancora Mario Rui: per il portoghese, questa mattina al centro tecnico allenamento personalizzato in campo. Per il rientro del terzino in gruppo serve ancora un po'. Si rivedrà nel 2024 Olivera che continua le terapie.