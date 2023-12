Juventus-Napoli da record: è la sfida più vecchia della storia in Serie A

Si ritroveranno in campo stasera Juventus e Napoli per l'ennesimo faccia a faccia della loro storia. Una storia quasi infinita, lunga oltre 94 anni: quella tra bianconeri e azzurri, infatti, è la partita più vecchia della Serie A oggi in corso, andata in scena per la prima volta il 6 ottobre del 1929.

Quella sfida se la aggiudicheranno i padroni di casa con un roboante 3-2: doppietta azzurra per Marcello Mihalich, mezzala azzurra che giocherà anche nell'Inter e proprio nella Juventus. Ad oggi quella tra Juventus e Napoli resta la sfida più longeva del campionato italiano (94 anni, 2 mesi e 2 giorni) insieme con Lazio-Bologna.