Napoli, Osimhen tra i tre finalisti del Pallone d'Oro Africano

La lunga lista partita da 30 nomi è ormai agli sgoccioli. Sono tre i calciatori che si giocheranno infatti il prossimo Pallone d'Oro africano e tra questi c'è anche Victor Osimhen.

Il nigeriano, attaccante del Napoli, si giocherà il massimo riconoscimento calcistico del suo continente con due campioni del calibro di Salah e Hakimi, anche loro finalisti del premio. L'attaccante del Liverpool si è già aggiudicato il premio in due edizioni (2017 e 2018), mentre le ultime due sono state vinte da Sadio Mane. Osimhen potrebbe riportare il trofeo in Nigeria per la prima volta dal 1999, quando ad aggiudicarselo era stato Nwankwo Kanu.