Riveduto e... corretto. Walter Mazzarri domani sera a Torino contro la Juventus intende schierare lo stesso Napoli andato in scena domenica scorsa al Maradona contro l'Inter, ma possibilmente con risultato e... ripresa diversi. La voglia è quella di bissare il primo tempo con i nerazzurri, ovviamente con maggiore equilibrio, altrettanta gestione e soprattutto senza prestarsi alle ripartenze avversarie. Quello contro la vecchia signora resta pur sempre uno scontro diretto, oltre a tutto quanto si porta dietro una sfida del genere. La squadra ha sostenuto oggi la seduta di rifinitura a Castel Volturno prima di partire alla volta di Torino. Domani sera per i campioni d'Italia sarà probabilmente l'ultima chiamata per rimanere aggrappati alle posizioni di vertice.

Un po' per scelta e molto probabilmente per necessità, Mazzarri si affida alla stesa formazione schierata in campo contro il Biscione. Il tecnico conferma il solito canovaccio che ha ereditato dal recente passato, ma deve fare i conti con l'oramai atavica carenza di terzini sinistri (Olivera e Mario Rui sono ancora fermi ai box). Sull'out mancino sarà schierato ancora una volta Natan («l'unico che può ricoprire attualmente quel ruolo» ha detto oggi il tecnico in conferenza stampa). Nel 4-3-3, davanti a Meret, agiranno Di Lorenzo e Natan sulle fasce con Rrahmani ed Ostigard (in vantaggio su Juan Jesus) al centro. Dalla cintola in su sarà il solito Napoli con Anguissa, Lobotka e Zielinski (che ha smaltito l'infortunio patito a Madrid e sarà regoalrmente in campo) a centrocampo. Tridente offensivo con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.