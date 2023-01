Napoli-Cremonese, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi: la prima volta del fischietto donna allo stadio Maradona

Esordio anche con il Napoli di Luciano Spalletti per Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare in Serie A, pronta alla seconda direzione stagionale in Coppa Italia: il fischietto livornese dirigerà domani sera il match del Maradona tra gli azzurri e la Cremonese, il battesimo stagionale per Osimhen e compagni anche nel torneo nazionale.

Per Caputi sarà la prima volta di sempre con gli azzurri. Quest'anno ha attirato su di sé l'attenzione per essere stata la prima donna arbitro ad aver esordito in Serie A, dirigendo la sfida tra Sassuolo e Salernitana dello scorso ottobre. Un precedente in Coppa Italia per lei quest'anno: la sfida tra Sampdoria e Reggina di agosto vinta dai blucerchiati.