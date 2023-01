Napoli-Cremonese, l'elenco dei convocati: ok Sirigu, Demme diventa papà bis e dà forfait

Un Napoli che perde qualche pezzo quello che sarà in campo questa sera al Maradona per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese. Se Lucano Spalletti può infatti confermare Sirigu tra i convocati, non può fare lo stesso con ben tre elementi azzurri: Kvaratskhelia assente per influenza che ha colpito il georgiano in queste ore, out anche lo squalificato Lozano. Come confermato dal club azzurro, Demme non ha svolto l’allenamento questa mattina e non sarà tra i convocati per la nascita della seconda figlia.

L'elenco dei convocati

Meret, Marfella, Sirigu;

Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Zedadka;

Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombelé, Zerbin;

Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.