Napoli-Cremonese, Kvaratskhelia non convocato: il georgiano con l'influenza

Dopo la grande prestazione di venerdì scorso in campionato contro la Juventus, Khvicha Kvaratskhelia torna a fermarsi: questa volta, però, il problema del georgiano azzurro non è fisico, come era capitato lo scorso novembre: Kvara non si è allenato questa mattina a Castel Volturno a causa di una sindrome influenzale che non gli ha permesso di essere con i compagni.

«Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera», il comunicato del Napoli attraverso i propri canali ufficiali. Niente sfida alla Cremonese questa sera in coppa Italia, dunque, per il georgiano di Luciano Spalletti, che sarà monitorato dallo staff medico nelle prossime ore in vista della trasferta di sabato contro la Salernitana.