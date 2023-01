Raspadori testimonial per l'Italia: svelata la nuova maglia azzurra

Azzurro e bianco, che ricordano il marmo. L'Italia e Adidas svelano la nuova maglia della nazionale, una nuova versione della azzurra tanto famosa che debutterà con la prima squadra di Roberto Mancini il prossimo marzo, quando cominceranno le qualificazioni al prossimo Europeo 2024 e la nazionale tornerà anche a giocare allo Stadio Maradona.

E a Napoli quella sera spera di esserci soprattutto Giacomo Raspadori, che ha fatto da testimonial per la nuova collezione della nazionale svelata questa mattina dal marchio sportivo ango-tedesco. Jack ha posato con la nuova maglia azzurra e con la nuova felpa pre-match che sono state presentate ai tifosi, in attesa di poter tornare in campo con l'Italia. Per la versione Away, spazio al napoletano Ciro Immobile.