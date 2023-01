Napoli-Cremonese senza Alvini: esonerato dopo il ko con il Monza

Martedì sera l'esordio del Napoli di Luciano Spalletti in Coppa Italia. Gli azzurri scenderanno in campo per il primo turno ma la Cremonese che arriverà al Maradona con la speranza di fare lo sgambetto al Napoli avrà più di una novità.

La squadra grigiorossa ha infatti esonerato questa sera Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese che non ha resistito dopo il ko - l'ennesimo in campionato - contro il Monza. Al Maradona dovrebbe sedere in panchina Ballardini, allenatore prescelto per il cambio in corsa.