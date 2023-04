Napoli, De Laurentiis tende la mano ai tifosi: «Oggi al Ministero, troviamo una soluzione»

«Arbitraggio contro? Diamo fastidio a Uefa e Fifa» dice Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli deluso come tutti i tifosi per la sconfitta arrivata in casa del Milan nella prima delle due sfide Champions «Ma siamo talmente forti che abbiamo preso solo un gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, quindi adesso calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscono che bisogna venire allo stadio per fare il tifo».

E proprio ai sostenitori azzurri si rivolge De Laurentiis nella telefonata con un noto Tiktoker e tifoso napoletano, diventata immediatamente virale in rete: «Sotterrare l'ascia di guerra? È quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo fare adesso. Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione» ha concluso il patron.