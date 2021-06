Napoli-De Paul, l'Udinese apre: «Tante offerte, sarà lui a decidere»

Sembra l'estate giusta per vedere Rodrigo De Paul lontano dall'Udinese. L'argentino è ambito da tanti club in giro per l'Europa: «Non lo so se c'è un'offerta del Napoli, ma so che ci sono diverse squadre interessate a lui, lo vogliono un po’ tutti» ha detto Andrea Carnevale, membro dello staff dirigenziale del club friulano ed ex attaccante azzurro.

Ma quale futuro per De Paul? «Il mio pensiero è che lui sceglierà la squadra in cui andare liberamente, ha una serie di richieste e vedremo se il suo futuro sarà in Italia o all’estero» ha continuato Carnevale a Radio Marte. Sull'argentino soprattutto gli occhi dell'Atletico Madrid, che in questo momento sembra la squadra più accreditata al suo acquisto.