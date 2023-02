Napoli, Demme ancora fuori dalla Lista Uefa

Diego Demme non ci sarà: il centrocampista italo-tedesco non era presente nella Lista Uefa per la prima parte di stagione e non lo sarà neppure stavolta. Il Napoli di Champions, dunque, non conterà su di lui, con gli azzurri che hanno già consegnato l'elenco di calciatori pronti a scendere in campo dagli ottavi di finale contro l'Eintracht a fine febbraio. Saranno 23 i calciatori a disposizione di Spalletti, con Idasiak aggiunto ai due portieri, Gaetano a formare l'elenco di calciatori presenti dal vivaio e Politano, Di Lorenzo, Meret e Raspadori cresciuti in Italia. Tra gli over, gli azzurri hanno inserito gli ultimi arrivati Gollini e Bartosz Bereszynski, terzino arrivato dalla Sampdoria in questo mercato di gennaio. Fuori, per far spazio al polacco, anche Alessio Zerbin.

La lista Uefa:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.