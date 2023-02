È di Osimhen il gol più bello del mese di gennaio 2023

Continuano i riconoscimenti per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che si è assicurato il premio di miglior gol del mese di gennaio, che ha visto il ritorno della Serie A. La rete premiata per il nigeriano è quella segnata al Maradona la scorsa domenica contro la Roma: un controllo perfetto prima del gol contro i giallorossi. Con quel gol, Osimhen è arrivato a quota 14 in campionato.

