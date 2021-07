Napoli, Di Lorenzo non si tocca: pronto rinnovo fino al 2026

Per due terzini che vanno, uno che resta. Giovanni Di Lorenzo e il Napoli possono prolungare il contratto ora in vigore e restare insieme ancora per un altro anno, spostando così la scadenza al 2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato di prolungare l'accordo con il terzino in queste settimane grande protagonista con la nazionale italiana agli Europei.

Arrivato nell'estate del 2018 dall'Empoli, Di Lorenzo ha saputo subito convincere il Napoli e i suoi tifosi a suon di ottime prestazioni. Sia con Ancelotti che con Gattuso, il terzino toscano è diventato un intoccabile dell'undici schierato in campo e le ottime prestazioni lo hanno portato a vestire la maglia dell'Italia in questi Europei. Nell'ultima stagione a Napoli, Di Lorenzo ha giocato 49 partite tra campionato e coppe con anche 4 gol.