Il mercato di gennaio sta per riaprire le sue porte e i tifosi azzurri sperano di poter ricevere nuove sorprese. De Laurentiis, però, è stato chiaro: prima bisognerà vendere. Come specificato anche da Cristiano Giuntoli in una delle ultime uscite tv. I primi indiziati sono ovviamente Milik e Llorente, ma i napoletani si aspettano che qualcosa possa cambiare anche sulle corsie difensive, additate da tempo come punto debole della squadra di Gattuso.

Come informa Sky Sport, però, anche in difesa servirà sfoltire la rosa: Ghoulam guadagna molto - soprattutto in relazione ai minuti di impiego effettivo in campo - e su Malcuit al momento non ci sono state richieste interessanti. Possibile dunque che non ci siano acquisti da fare a gennaio sulle corsie, aspettando che la situazione di mercato si normalizzi post-covid e che il club riesca a piazzare altrove alcuni "esuberi" che non liberano spazio per nuovi volti.

