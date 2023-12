Napoli, tutto su Dragusin: ma il Genoa chiede 30 milioni

Il gol di ieri segnato contro l'Inter non fa altro che certificare l'ottimo momento vissuto da Radu Dragusin, il difensore romeno del Genoa che è tra gli elementi più in voga del momento. Anche e soprattutto per il mercato: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sul difensore rossoblu si sta scatenando in queste ore un faccia a faccia tra il Tottenham e il Napoli, che vorrebbero acquistarlo già a gennaio.

Arrivato al Genoa in estate dalla Juventus, a titolo definitivo per poco più di 5 milioni, Dragusin ha sempre giocato fin qui con la squadra di Gilardino, mettendo insieme anche 2 gol in stagione. Tanto da far accendere i riflettori su di lui. Il club rossoblu, però, chiede almeno 30 milioni per lasciarlo partire subito: la cessione non è impossibile perché il Genoa ha bisogno di far cassa.