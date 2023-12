Napoli, lo stakanovista Di Lorenzo: nessuno gioca più minuti in Italia

13 partite alle spalle, tutte in campo per Giovanni Di Lorenzo, il terzino e capitano del Napoli che ha collezionato fin qui 1170 minuti sul terreno di gioco. Ovvero tutti quelli a disposizione nelle prime tredici gare del campionato in corso. Nessuno, quindi, ha fatto meglio. Ma Di Lorenzo non è l'unico ad essere sempre rimasto in campo: insieme con il capitano azzurro anche Dragusin, Bijol, Cristante e Pongracic, l'ex Napoli Luperto, poi Frendrup e Perez.