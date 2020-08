LEGGI ANCHE

L'ultima volta a Castel Volturno prima del grande match. Ilsi è ritrovato questa mattina agli ordini die tutta l'attenzione va su Lorenzo Insigne , il capitano azzurro ancora a rischio per la sfida di sabato a. Il napoletano, come riportato dal sito ufficiale, ha svolto ancora terapie questa mattina, prima di effettuare parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra.Una piccola iniezione di fiducia a 48 ore quasi dalla sfida del Camp Nou. Ilriposerà nel pomeriggio e si ritroverà direttamente domattina al San Paolo per la rifinitura voluta fortemente in città da Gattuso e dal suo staff. Quindi, subito dopo pranzo, la partenza da Capodichino per, dove in serata ci saranno le conferenze pre gara.