Napoli-Eintracht: spuntano nuovi biglietti per la Champions

Nuovi biglietti per Napoli-Eintracht, l'ottavo di finale di ritorno di Champions League che la squadra di Spalletti giocherà al Maradona il prossimo 15 marzo dopo aver vinto in trasferta all'andata per 2-0. Non una rarità: spesso, infatti, accade che il circuito di vendita Ticketone carichi nuovi tagliandi sulla piattaforma giorni dopo l'inizio della vendita.

Tutto ciò è dovuto alla complessa elaborazione del sistema di vendita ma anche ai comportamenti degli abbonati che possono o meno acquistare il biglietto in prelazione. Nelle ultime ore sono spuntati in vendita nuovi solo per alcuni settori dello stadio Maradona, come la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida. Resta il sold out, invece, per tutti gli altri settori.