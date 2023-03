Napoli-Eintracht. Spalletti promosso da Mancini: «E Raspadori è importante»

«La speranza è che quelli che in questi momenti giocano un po' meno possano affermarsi. Raspadori per noi è importante ma non gioca molto, Scamacca viene da un infortunio e non gioca spesso. Se giocano riescono a migliorare, anche se all'inizio faranno degli errori, ma poi diventeranno giocatori importanti» le parole di Roberto Mancini, ct della nazionale che è pronta a tornare a Napoli per le sfide in vista dei prossimi Europei.

«Le partite europee hanno un peso, è certo. Mi sembra che questo avvantaggi il Napoli, che va liscio fino alla fine. Per la Champions un po' di fatica però la fanno. Il Napoli invece gioca benissimo. Fa un calcio internazionale. Ha trovato due o tre giocatori che stanno facendo davvero bene» ha continuato a Dazn, facendo i complimenti a Spalletti. «Credo che gli italiani siano tutti molto bravi. Spalletti ha molta esperienza, sta facendo una stagione straordinaria. Poi ci sono Italiano e Motta che stanno facendo giocare bene le loro squadre». Tutto pronto per la nazionale a Napoli: «Spero che sia una bella partita e spero che lo stadio sia pieno come penso che sarà. La gara sarà difficile ma partire bene sarà importante. Le caratteristiche umane sono importanti, i ragazzi devono avere feeling e spero di poter convocare calciatori che stanno bene».