Live Napoli-Empoli 0-0: dentro Anguissa, Politano e Petagna

Il Napoli ha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan e mettere pressione all'Inter. Non sarà facile contro l'Empoli tra le squadre più in forma del campionato.

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo venti minuti Spalletti perde anche Zielinski, che lascia il campo per un problema respiratorio e viene accompagnato in infermeria. Senza più centrocampisti di ruolo, il tecnico azzurro si affida a Insigne e abbassa Elmas sulla linea di Demme. Proprio il giovane macedone sfiora il gol al 24’ con un destro da fuori che pizzica la traversa. Ci prova anche Lozano, destro violento su imbeccata di Di Lorenzo ma Vicario si salva con i pugni. L'ultimo tentativo del primo tempo è di Insigne, solito destro a giro fuori di un metro.

Il Napoli riemerge dagli spogliatoi senza cambi, ma dopo un'ora di gioco (e il gol di tacco di Juan Jesus annullato per fuorigioco) Spalletti rivolta la squadra come un calzino ed effettua tre sostituzioni tutte insieme: dentro Anguissa, Politano e Petagna, fuori Demme, Lozano e Mertens.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 4 Demme, 20 Zielinski; 11 Lozano, 33 Ounas, 7 Elmas; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 21 Politano, 24 Insigne, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas, 99 Anguissa. All. Spalletti.

Empoli (4-3-1-2)

13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 5 Stulac, 8 Henderson, 27 Zurkovski; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 6 Romagnoli, 7 Mancuso, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 25 Bandinelli, 26 Tonelli, 28 Ricci, 32 Haas, 42 Viti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli