Napoli, Enciso non lascia il Brighton: De Zerbi gli dà la 10

Quello di Julio Enciso è un profilo accostato al Napoli con insistenza nelle ultime ore, ma il fantasista paraguaiano difficilmente potrà trasferirsi in azzurro, almeno in questa sessione di mercato estiva. Il Brighton non ha nessuna intenzione di privarsi del suo talento dopo alcune cessioni importanti già effettuate e soprattutto il calciatore preferirebbe restare in Premier League ancora per la prossima stagione.

Tra le mosse di mercato del Brighton anche una decisiva per la permanenza: il club di Roberto De Zerbi, infatti, ha assegnato proprio a Enciso la maglia numero 10 della stagione appena cominciata. Ieri il paraguaiano ha cominciato dalla panchina la gara d'esordio in campionato vinta per 4-1 dalla squadra di De Zerbi contro il Luton Town, entrando solo nel finale.