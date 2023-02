Napoli, l'esordio di Colombo: nessuna vittoria in trasferta con il fischietto di Como

L'esordio in Serie A è arrivato un anno fa, per la prima volta incrocerà invece il Napoli di Spalletti venerdì sera a Sassuolo. L'anticipo di venerdì in campionato contro i neroverdi sarà diretto da Andrea Colombo, fischietto di Como, 32 anni, con all'attivo dieci direzioni arbitrali in Serie A, collezionate tra la passata stagione e quella in corso. 52 i cartellini gialli consegnati fin qui in campo, un solo rosso e un solo rigore assegnato.

Non ha mai incrociato gli azzurri, lo farà al Mapei Stadium venerdì: con lui Galetto-Tolfo. IV Uomo sarà Orsato mentre al VAR ci sarà la coppia Doveri-Banti. Non sarà, invece, un esordio per Colombo con il Sassuolo: proprio al Mapei aveva diretto la prima partita di questa stagione lo scorso 20 agosto, nella vittoria della squadra di Dionisi contro il Lecce (1-0). Una particolarità potrebbe preoccupare i tifosi azzurri: nelle dieci gare arbitrate fin qui in massima serie da Colombo, non c'è mai stata la vittoria della squadra in trasferta.