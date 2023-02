Ha deciso di lasciare il segno, Hirving Lozano, in campo come sulla pelle: così nell'anno in cui il Napoli può inseguire davvero il sogno scudetto, il messicano si tatua sulla pelle il profilo del golfo napoletano con il Vesuvio e un mulino, simbolo di quell'Olanda in cui ha giocato e ha vinto un campionato, con la maglia del Psv. Il nuovo tattoo è stato immediatamente apprezzato dai tifosi.