Napoli, Di Lorenzo e gli ex capitani: ecco i regali di Koulibaly e Mertens

Tempo di "regali" in casa Napoli: molti ex calciatori azzurri, infatti, hanno inviato le loro nuove maglie agli azzurri di Spalletti, rimasti in questa stagione ancora in città. Oggi è stato il momento anche per Giovanni Di Lorenzo che ha ricevuto da Londra e da Istanbul in regalo le maglie di Koulibaly e Mertens, i due ex capitani che l'hanno preceduto con la fascia al braccio fisica e ideale. L'azzurro ha ringraziato sui social i due ex compagni.