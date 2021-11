Napoli, la classifica si complica e c'è il rischio eliminazione europea

Una sconfitta pesante quella di Mosca contro lo Spartak per il Napoli di Luciano Spalletti, in attesa di capire quello che accadrà domani in Inghilterra tra Leicester e Legia Varsavia. I russi dello Spartak, con la vittoria sugli azzurri, passano dall’ultimo al primo posto del Gruppo C di Europa League, mentre il Napoli resta al momento al secondo posto. Con la vittoria di una delle due formazioni di domani, la squadra di Spalletti si ritroverebbe fuori dai primi due posti per il passaggio del turno. Nell’ultima gara del girone, il Napoli affronterà il Leicester al Maradona.

La classifica:

Spartak Mosca 7

Napoli 7

Legia Varsavia 6

Leicester 5