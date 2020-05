LEGGI ANCHE

Ilda sempre, da quando ha capito che il pallone sarebbe stato protagonista della sua vita. Ma il presente può cambiare in un attimo anche per Everton Soares , il fantasista brasiliano che da anni fa innamorare la torcida del suoimmortale ma che ora potrebbe anche salutare tutti per il salto più importante, quello dell'oceano.Sulle sue tracce, negli ultimi mesi, anche il Napoli di Cristiano Giuntoli, che vede in- questo il soprannome del brasiliano che conta già diverse presenze in nazionale maggiore pur con i 24 anni che si porta ancora dietro. Un veterano delche potrebbe vestirsi d'azzurro per due fattori: il Gremio sa di poterne approfittare e riequilibrare i conti con cessioni importanti in estate, dall'altra parte sa bene anche dell'interesse azzurro, comunicato più volte nelle ultime settimane.Una offerta concreta, però, non c'è. Almeno non ancora. La dirigenza del Gremio nega qualsiasi cifra proposta perché ilspera di poter attrarre il brasiliano per una cifra più bassa deiche sarebbero oggi la base d'asta. Lo stop per coronavirus può avere i suoi frutti anche sul mercato globale, ma gli azzurri non sono i soli in fila. Il, in Germania, l'avversaria più accreditata, ma anche in Premier League non ci sarebbero problemi di prezzo.