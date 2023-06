Un solo anno in Premier League, poi l'addio per l'Arabia: la carriera di Kalidou Koulibaly si sposta fuori dall'Europa, l'ex difensore del Napoli firma con l'Al Hilal e segue tanti colleghi nel campionato saudita. Per Kalidou un contratto faraonico da 30 milioni a stagione per i prossimi anni. Oggi la firma è le prime foto con la nuova maglia.