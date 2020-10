Protagonista della conferenza stampa di San Sebastian anche Fabian Ruiz, spagnolo del Napoli che si gioca una maglia da titolare per il match di domani sera contro la Real Sociedad. «Con Bakayoko sto bene in campo, ma tutti i compagni sono forti in quella posizione. Timo è più difensivo così io posso spingermi di più in attacco» ha esordito l’azzurro, che ritroverà in campo da avversari diversi compagni di nazionale.

LEGGI ANCHE Gattuso: «Reagiamo dopo la mazzata con l'Az»

«Giocare dietro la punta? Lo dobbiamo chiedere a Gattuso, per me l’importante è giocare. Se me lo chiede l'allenatore per me va bene» ha scherzato Fabian. Che poi spiega ai presenti la Real Sociedad: «Siamo due squadre simili noi e loro: ci piace giocare a calcio. Stanno facendo benissimo in Liga e hanno vinto la prima in Europa League, domani sarà una gara complicata. Speriamo di vincerla noi».

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA