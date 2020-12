Non ha giocato mercoledì sera a Milano contro l'Inter, ma le chances di rivedere in campo Fabian Ruiz sono aumentate in vista della sfida di domani sera a Roma contro la Lazio. Lo spagnolo, nel frattempo, si diverte sui social con i suoi fan. Nelle ultime ore ha condiviso un video in cui "allena" il suo dribbling insieme con un trainer speciale, il suo cane Bella: «Ecco come alleno il mio dribbling a casa, tu sei #TeamFabian o #TeamBella?»

🇮🇹 Ecco come alleno il mio dribbling a casa, tu sei #TeamFabian o #TeamBella? 😁

🇪🇸 Así entreno en casa los regates, ¿eres #TeamBella o #TeamFabian? 😁 pic.twitter.com/oJYdqV0hNN — Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 17, 2020

