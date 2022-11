Napoli, asse con il Fenerbahce: tre nomi sul piatto

Miguel Crespo, centrocampista classe 1996, Ferdi Kadioglu, centrocampista del 1999, e il talentino classe 2005 Arda Guler, su cui ci sono anche gli occhi delle big d'Europa.

Sono questi i tre calciatori che, secondo quanto riportato da Espn, sarebbero sulla lista del mercato di Cristiano Giuntoli, che non ha obblighi per il prossimo gennaio visto il Napoli primo in classifica ma che continua a seguire con interesse i talenti in giro per l'Europa.

E l'asse con il Fenerbahce sarebbe ancora caldo: nelle ultime stagioni Giuntoli ha pescato proprio tra i gialloblu di Istanbul i talenti di Elmas e Kim, ora è il momento di tre pedine che piacciono non solo al Napoli. In particolare l'attenzione azzurra potrebbe andare su Crespo - portoghese nato in Francia e con il contratto in scadenza nel 2024 - perché per caratteristiche potrebbe essere il sostituto di Diego Demme, qualora il tedesco chiedesse la cessione.