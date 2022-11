Demme piace in Bundesliga: ma Spalletti chiude la porta

Pochi minuti in campo, ma difficilmente Diego Demme e Gianluca Gaetano lasceranno Napoli nella prossima - strana - finestra di mercato invernale, che molto probabilmente non vedrà il club di De Laurentiis protagonista. I due azzurri non hanno trovato troppo spazio in questi primi mesi di stagione ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, non lasceranno Napoli a gennaio, perfettamente integrati nel progetto tecnico degli azzurri almeno fino a fine anno.

Una richiesta esplicita anche di Luciano Spalletti: l'allenatore toscano sa di aver concesso loro pochi minuti ma punta fortemente su tutte le pedine che ha a disposizione. Demme, in particolare, ha dovuto rincorrere anche in questa stagione a causa di un infortunio che ne ha condizionato le prime settimane in campo. Ha diversi estimatori dentro e fuori dalla Serie A: l'Hoffenheim e l'Eintracht Francoforte - avversario Champions - ci stanno facendo più di un pensiero, così come il Valencia di Gattuso, ma il club azzurro non sembra volerne sapere. Almeno a gennaio.