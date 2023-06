Napoli, il Fenerbahce bussa per Lozano: ma il calciatore ha detto no

Anche la Turchia ora si interessa a Hirving Lozano: nelle ultime ore, infatti, il Fenerbahce attraverso alcuni dirigenti ha avuto contatti con l'entourage che gestisce il calciatore messicano per avviare una eventuale trattativa in vista dell'estate di mercato.

Il calciatore, però, sembrerebbe aver rifiutato i primi contatti arrivati con il club turco.

Alla base del no del Chucky ci sarebbe da un lato la volontà di non arrivare nel campionato turco dall'altro le alte richieste di ingaggio che Lozano ha avanzato e avanzerà ai club che lo vorranno acquistare dal Napoli. Il club di De Laurentiis lo ha messo sul mercato ed è disposto a cederlo per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro visto il contratto in scadenza tra un anno e il pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro.