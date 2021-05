Napoli, il futuro di Luperto e Ounas: «Pronti a tornare in azzurro»

Il Crotone appena retrocesso in Serie B ha messo in mostra in massima serie anche Sebastiano Luperto e Adam Ounas, arrivati in prestito da Napoli in questa stagione per trovare continuità. «Luperto e Ounas hanno confermato le loro grandi qualità. A fine stagione torneranno a Napoli. Gli azzurri sono tra le squadre più in forma del campionato. Sono tra le favorite per la qualificazione in Champions» ha detto il ds dei calabresi Ursino.

