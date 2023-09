Napoli, Garcia riabbraccia Zielinski: Politano a parte

È tornato alla base il secondo calciatore del Napoli impegnato con le nazionali. Dopo Jesper Lindstrom anche Piotr Zielinski fa ritorno a Castel Volturno, nella settimana che porterà la squadra di Rudi Garcia alla quarta giornata di campionato contro il Genoa, sabato sera, ultimo appuntamento prima dell'esordio in Champions League.

Il gruppo azzurro si va via via ricomponendo: nelle prossime ore sono attesi i rientri di Lobotka, Osimhen, poi Anguissa, impegnato questa sera con la nazionale del Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Quindi i tre italiani rimasti nel gruppo di Luciano Spalletti. Sempre a parte Politano, che oggi ha svolto terapie e lavoro in palestra.